GeNeuro : nomme le Dr. David Leppert, expert du développement clinique dans la sclérose en plaques, en qualité de Directeur Médical

GeNeuro (Paris:GNRO) (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements ciblant des facteurs clés dans la progression des maladies neurodégénératives et des maladies auto-immunes, telle que la sclérose en plaques, annonce aujourd'hui la nomination du Dr. David Leppert, médecin et professeur de neurologie ainsi que professionnel expérimenté dans le domaine clinique et industriel, au poste de Directeur Médical.

Le Dr. Leppert est un expert reconnu dans la communauté mondiale de la neurologie, ayant développé une recherche pionnière et travaillé pendant plus de 20 ans dans le développement clinique. Au cours de sa carrière, il a notamment mené avec succès le développement de médicaments de renom tels que l'ocrelizumab pour le traitement de la sclérose en plaques (SEP), lorsqu'il était chez Roche, et a dirigé le développement de l’ensemble des essais cliniques en neurologie lorsqu'il était chez Novartis. Le Dr. Leppert est actuellement professeur associé en neurologie à l'université de Bâle, poste universitaire qu’il conservera après sa nomination. Son poste de Directeur Médical de GeNeuro prendra effet à compter du 1er mai 2020.

Il remplace le Dr. François Curtin, qui quittera GeNeuro le 30 avril 2020, après plus de 10 années de service dévoué, pour occuper un poste universitaire à l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH). Le Dr. Curtin a été l'un des principaux moteurs du développement initial de GeNeuro, ayant fait progresser la société du stade préclinique vers les étapes cliniques, et assuré le déploiement ainsi que la gestion des opérations en tant que Directeur Opérationnel de la Société.

« Je suis ravi d'accueillir le Dr. Leppert au sein de l'équipe de GeNeuro. Il nous apportera sa très grande et précieuse expérience du développement clinique de traitements innovants pour la SEP et d'autres maladies », déclare Jesús Martin-Garcia, Président Directeur Général de GeNeuro.

« Je tiens également à exprimer ma gratitude, et celle de nos collègues, à François Curtin pour son engagement sans faille et son travail inestimable en faveur du développement de GeNeuro. Nous souhaitons à François tout le succès possible dans ses futurs projet », conclut Jesús Martin-Garcia.

À propos du Dr. David Leppert

Le Dr. David Leppert a fondé le laboratoire de neuro-immunologie clinique de l'hôpital universitaire de Bâle, en Suisse, en 1995, où il a dirigé, en parallèle, la clinique ambulatoire pour épileptiques de 1999 à 2004. Il a reçu le 2e prix Hoechst-Marion-Roussel pour la recherche sur la SEP (1999), le prix Ellermann de la Société suisse de neurologie (2001) et le prix Baasch-Medicus (2002) pour ses recherches sur le rôle des métalloprotéinases matricielles et de la génomique dans la SEP.

Il a commencé sa carrière dans l'industrie en 2004 chez GlaxoSmithKline, en médecine translationnelle, et plus tard chez GE Healthcare pour le développement de médicaments de diagnostic. Le Dr. Leppert a ensuite été Senior Medical Consultant chez Novartis et Directeur Médical du projet mondial pour le programme Siponimod dans la SEP, avant de rejoindre Roche en tant que responsable de l’équipe en charge du développement mondial de l'ocrelizumab, puis de devenir responsable du domaine thérapeutique de la neuroinflammation. Il est retourné chez Novartis en 2015 en tant que responsable du domaine thérapeutique Neuroinflammation, où il était responsable du développement aux stades précoce et avancé des produits ciblant la SEP. Plus récemment, il a été Senior Research Associate à l'Université de Bâle, où il s'est consacré à la recherche sur les neurofilaments et autres biomarqueurs des maladies neurologiques.

Le Dr Leppert est l'auteur de plus de 100 publications évaluées par des pairs et est titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université de Zurich, en Suisse, où il a également suivi une formation spécialisée en neurologie. Il a bénéficié de bourses de recherche en neuroimmunologie et en neurophysiologie à l'université de Californie, à San Francisco.

À propos de GeNeuro

La mission de GeNeuro est de développer des traitements sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, en neutralisant les facteurs causaux codés par les HERV, qui représentent 8% de l'ADN humain.

GeNeuro est basé à Genève, en Suisse, et dispose d'installations de R&D à Lyon, en France. Elle compte 21 employés et 17 familles de brevets protègent sa technologie.

Pour plus d'informations, visitez : www.geneuro.com

