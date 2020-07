GeNeuro : information financière et point d'activité du 2 ème trimestre 2020

Le 25 juin 2020, GeNeuro a annoncé le recrutement du premier patient dans l'essai clinique de phase 2 évaluant le temelimab dans la sclérose en plaques, en collaboration avec le Academic Specialist Center du Karolinska Institutet à Stockholm, en Suède. Le démarrage de cet essai de phase 2 avait été reporté en raison de la pandémie liée au COVID-19, afin de préserver le bien-être des patients atteints de SEP et donner la priorité au traitement des patients atteints du COVID-19. Grâce au Karolinska Institutet, l'essai a repris rapidement dès que les conditions le permettant ont été réunies, et les résultats restent attendus pour le second semestre 2021.

Événements intervenus depuis la clôture

Le 21 juillet 2020, GeNeuro a annoncé la publication dans Science Advances des données d'une étude translationnelle, menée par un remarquable consortium d'Instituts Académiques, sous l'égide de la Fondation FondaMental, établissant un lien clair entre les protéines rétrovirales endogènes et les troubles psychotiques. La contribution de GeNeuro à l'étude a consisté à fournir de nouveaux anticorps qui neutralisent la protéine HERV-Env identifiée par les travaux de recherche du consortium. L'étude est accessible en suivant ce lien .

Prochains événements financiers :

Rapport financier du premier semestre 2020 : le 29 septembre 2020

Réunions investisseurs :

Lyon Pôle Bourse : 1er septembre 2020 et 30 septembre 2020 (Forum Valeurs Régionales) - Lyon

MidCap Event : 19 et 20 octobre 2020 - Paris

À propos de GeNeuro

La mission de GeNeuro est de développer des traitements sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, en neutralisant des facteurs causals induits par les rétrovirus endogènes humains (HERV), qui représentent 8% du génome humain.

Basée à Genève en Suisse, et disposant d'un centre de R&D à Lyon, GeNeuro détient les droits sur 17 familles de brevets qui protègent sa technologie.

