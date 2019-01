Genfit : Oddo BHF reste à 'achat' après un accord de licence

04/01/2019 | 11:06

Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 59 euros sur Genfit, alors que la société lui parait 'comme l'une des plus avancées pour la conception d'un test diagnostique non invasif pour la NASH (stéato-hépatite non alcoolique)'.



Il rappelle que Genfit a annoncé jeudi matin un accord de licence non exclusif avec Labcorp, en ligne avec sa volonté de trouver un partenaire pour le développement et la future commercialisation d'un tel test non invasif dans la NASH à l'horizon 2020/2021.



L'analyste comprend que Genfit possède déjà des données solides pour le futur dossier d'enregistrement de son test NIS4. Il juge probable que Labcorp prenne en charge les frais de développement à venir et que Genfit soit éligible à des milestones/royalties.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.