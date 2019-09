Genfit : Oddo confirme son conseil et son objectif

03/09/2019 | 14:29

Genfit a annoncé hier soir la nomination de Pascal Prigent, jusqu'alors executive vice president of marketing and commercial development, au poste de directeur général.



Suite à cette annonce, Oddo confirme sa recommandation à l'Achat et maintient son objectif de cours à 55 E.



' Nous comprenons, d'après un call avec la société, que cette décision n'a pas de lien avec les futurs résultats de phase 3 dans la NASH (trop tôt, résultats attendus au T4) et qu'il s'agit ' d'une décision personnelle prise avec beaucoup de recul et de sérénité... ' ' indique Oddo.



' Pas de changement quant à la ligne stratégique du groupe suite à cette réorganisation, c'est le message que nous retenons du contact avec la société à la suite de cette annonce ' rajoute le bureau d'analyses.



