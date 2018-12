Genfit : Portzamparc se montre plus optimiste encore

06/12/2018 | 10:07

Spécialisé dans les 'smidcaps' de la Bourse de Paris, le bureau d'études Portzamparc salue les résultats de l'étude de phase 2 du candidat-médicament Elafibranor de Genfit contre la cirrhose biliaire primitive. Toujours à l'achat sur la 'biotech', les spécialistes ont ajusté à la hausse leur objectif de 70,1 à 72,2 euros. Ce qui augure d'une multiplication par 3,3 du cours actuel.



'Le critère primaire de l'étude, à savoir la réduction du taux l'alkaline phosphatase sérique (ALP), a été atteint avec une forte significativité statistique', souligne la note de recherche : en moyenne, l'administration de l'Elafibranor réduit le taux d'ALP de 41 à 48%, selon la posologie, contre une hausse de 3% de l'enzyme lors de l'administration du placebo. Les résultats sont également satisfaisants pour ce qui est du critère secondaire.



Saluant ces résultats 'd'excellente facture' qui confirment l'intérêt de l'Elafibranor, Portzamparc intègre ce succès clinique à ses prévisions, et ajoute : 'le seul produit autorisé pour les autres patients est l'OCA d'Intercept Pharmaceuticals, mais l'usage de ce produit est sujet à de nombreuses précautions du fait d'effets secondaires (prutite, risque cardiovasculaire) et de sa posologie complexe ayant entraîné le décès d'une vingtaine de personne depuis sa commercialisation en 2016', peut-on lire.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.