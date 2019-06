Genfit : Portzamparc toujours très confiant

25/06/2019 | 11:52

Le bureau d'études Portzamparc a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action de la biotech Genfit, tout en maintenant son objectif de cours de 60,1 euros. Ce qui augure potentiellement d'une multiplication du cours par 3,3.



Les analystes réagissent à l'annonce du partenariat du groupe avec Terns Pharmaceuticals concernant le développement et la commercialisation d'Elafibranor dans la NASH et la CBP en région 'Grande Chine'.



'Cet accord qui intervient avant même les résultats la phase 3 RESOLVE-IT confirme l'appétence des acteurs du secteur pour l'aire thérapeutique de la NASH', écrivent les analystes.





