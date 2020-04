Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** SAMEDI 4 AVRIL ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE LONDRES - Le Parti travailliste britannique, première force de l'opposition, dévoile le nom du successeur de Jeremy Corbyn à sa tête. DIMANCHE 5 AVRIL LUNDI 6 AVRIL INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 Commandes à l'industrie / février BRUXELLES - 10h30 Indice Sentix en zone euro / avril SOCIÉTÉS VALLOUREC - Assemblée générale annuelle MARDI 7 AVRIL ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE Réunion de l'Eurogroupe en vidéoconférence MERCREDI 8 AVRIL SOCIÉTÉS GENFIT / résultats annuels USA - Delta Airlines / résultats du T1 JEUDI 9 AVRIL VENDREDI 10 AVRIL ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GENFIT 4.20% 15.15 -17.62% VALLOUREC -5.98% 1.1 -58.39%