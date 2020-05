Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** VENDREDI 15 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE FRANCFORT - Participation de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde à une réunion virtuelle de l'Eurogroupe. INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Production industrielle, ventes au détail, investissements immobiliers / avril PARIS - 08h45 Indice des prix à la consommation / avril BERLIN - 10h00 PIB (estimation flash) / T1 BRUXELLES - 11h00 PIB zone euro (2e estimation flash) / T1 WASHINGTON - 14h30 Ventes au détail / avril - 14h30 Indice manufacturier "Empire State" / mai - 15h15 Production industrielle / avril - 16h00 Indice de confiance du Michigan (1re estim.) / mai PARIS - Unibail-Rodamco-Westfield / AG - ADP / trafic avril - Neoen / CA du T1 SAMEDI 16 MAI DIMANCHE 17 MAI LUNDI 18 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Réunion de l'Eurogroupe SOCIÉTÉS PARIS - Genfit / CA du TA DUBLIN - Ryanair / résultats annuels MILAN - Telecom Italia / résultats du T1 MARDI 19 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / avril WASHINGTON - Audition de Jerome Powell, président de la Fed, et de Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor, par la commission bancaire du Sénat INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / mai SOCIÉTÉS : PARIS - Casino / AG - 10h00 BNP / AG (à confirmer) - 16h00 Société générale / AG - 16h00 Orange / AG NEW YORK - Walmart , Home Depot / résultats du T1 (avant Bourse) MERCREDI 20 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE WASHINGTON - 20h00 Compte rendu de la réunion de politique monétaire d'avril de la Réserve fédérale SOCIÉTÉS : PARIS - 10h00 Capgemini / AG - 15h00 Natixis / AG - Altice Europe / résultats du T1 ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)