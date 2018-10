Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 30 septembre 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Genfit s’élevaient à 219,9 millions d’euros contre 113,8 millions d’euros un an plus tôt. Au 30 juin 2018, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 238 millions d’euros. Le chiffre d’affaires s’élève à 68 milliers d’euros contre 91 milliers d’euros pour la même période en 2017.