GENFIT : Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2020 – modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 7 mai 2020 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d’origine métabolique, annonce aujourd’hui la publication dans l’édition du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 mai 2020 de son avis de réunion valant convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se déroulera le jeudi 11 juin 2020 à 10h dans les locaux de son siège situés sur le Parc Eurasanté, 885, avenue Eugène Avinée à Loos (59120).

Au regard des mesures gouvernementales de confinement et d’interdiction des rassemblements actuellement en vigueur en France pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19), l’Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement à huis-clos, c’est-à-dire sans la présence physique des actionnaires et autres personnes ayant habituellement le droit d’y assister, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020.

Le descriptif des modalités qui permettront aux actionnaires de participer à l’Assemblée Générale en dépit de ces mesures exceptionnelles requises afin de respecter les contraintes réglementaires et de préserver la santé de chacun est exposé dans la seconde partie de l’avis de réunion valant convocation publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 6 mai 2020 et sur le site internet de la Société dans la rubrique investisseurs & médias ( https://ir.genfit.com/fr/informations-financieres/assemblee-generale-des-actionnaires ).

La Société permettra en particulier la transmission des instructions de vote par Internet via la plateforme VOTACCESS. Un tutoriel visant à familiariser ses actionnaires avec cet outil sera mis à disposition dans cette même rubrique ainsi qu’un numéro vert à appeler pour toutes questions sur les modalités de participation des actionnaires à l’Assemblée.

La documentation préparatoire à l’Assemblée sera tenue à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et sera également disponible dans la rubrique investisseurs & médias ( https://ir.genfit.com/fr/informations-financieres/assemblee-generale-des-actionnaires ) du site internet de la Société ; étant entendu, comme annoncé précédemment, que le Document d’Enregistrement Universel 2019 ainsi que le rapport annuel (Form 20-F) y figureront à partir de la fin du mois de mai.

