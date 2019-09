GENFIT : Au nom du Conseil d’Administration, son Président Jean-François Mouney annonce la nomination de Pascal Prigent au poste de nouveau Directeur Général

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 2 septembre 2019 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d’origine métabolique, annonce aujourd’hui que son conseil d’administration a nommé Pascal Prigent, jusqu’alors Executive Vice President of Marketing and Commercial Development de GENFIT, au poste de Directeur Général, sur recommandation de Jean-François Mouney qui reste Président du Conseil d’Administration.

Alors que GENFIT célèbre sa vingtième année d’existence, son co-fondateur Jean-François Mouney a décidé de se consacrer désormais exclusivement à son rôle de Président du Conseil d’Administration à partir du 16 septembre 2019. Sur sa recommandation, Pascal Prigent, actuel EVP of Marketing and Commercial Development, a été nommé Directeur Général par le Conseil d’Administration.

Depuis son arrivée en mai 2018 chez GENFIT, Pascal a étroitement collaboré avec Jean-François ainsi qu’avec Dean Hum, Directeur Général Adjoint et Directeur Scientifique de GENFIT. Membre du Comité Exécutif de GENFIT, Pascal est l’artisan principal de la mise en place d’une équipe internationale de collaborateurs et de consultants de haut niveau destinée à préparer la commercialisation potentielle d’elafibranor et de NIS4. Avant de rejoindre GENFIT, Pascal avait déjà une expérience de plus de vingt ans dans l’industrie pharmaceutique et avait notamment exercé des responsabilités managériales à l’international chez Eli Lilly et GlaxoSmithKline.

Jean-François Mouney, Co-fondateur, Directeur Général et Président du Conseil d’Administration de GENFIT, a déclaré : « Il s’agit d’une décision personnelle prise avec beaucoup de recul et de sérénité après deux décennies de travail intense dédié au développement de GENFIT. J’ai demandé à Pascal d’accepter le poste de Directeur Général car je suis convaincu qu’il est le mieux placé pour accompagner la croissance de la Société dans le futur. Pascal a l’expérience, les compétences, l’état d’esprit et la personnalité adéquats pour construire le succès de GENFIT au cours des années à venir. J’ai pour ma part hâte de poursuivre mon activité en tant Président du Conseil d’Administration, avec notamment le recrutement potentiel de nouveaux membres, à l’expérience internationale et diversifiée, afin de nous préparer au mieux pour les années à venir qui promettent d’être passionnantes. »

Pascal Prigent, futur Directeur Général de GENFIT, a ajouté : « Je suis très honoré de prendre le rôle de Directeur Général de GENFIT, et impatient de travailler avec Jean-François et le Conseil d’Administration, ainsi qu’avec Dean et les équipes extrêmement compétentes de GENFIT. Les réussites de Jean-François tout au long de ces 20 dernières années, du stade d’entrepreneur à celui de Directeur Général d’une société cotée sur le Nasdaq et reconnue comme un leader international dans la NASH, sont le résultat de son engagement indéfectible et de son expertise. Les données intermédiaires de notre essai de Phase 3 dans la NASH (RESOLVE-IT) sont attendues dans les mois qui viennent, et elafibranor pourrait potentiellement devenir la première et seule thérapie capable d’adresser la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. Avec notre expansion aux États Unis et une position de trésorerie solide, nous préparons le futur de l’entreprise en tant qu’organisation commerciale, afin de créer de la valeur sur le long terme pour nos investisseurs et nos employés, ainsi que pour l’écosystème de la NASH en général, et tout particulièrement les patients. »

Xavier Guille des Buttes, Vice Président du Conseil d’Administration de GENFIT, a ajouté : « Ayant particulièrement apprécié l’apport de Pascal depuis son arrivée chez GENFIT, le Conseil approuve sa nomination de manière unanime sachant que ses compétences, sa personnalité, et son parcours sont autant de points positifs dans la période décisive qui s’ouvre pour notre société. Nous désirons aussi remercier Jean-François pour le travail immense accompli au cours des vingt dernières années et respectons d’autant plus sa décision que nous savons que Pascal et ses collègues ont été choisis et préparés pour cette nouvelle structure managériale, et qu’il restera impliqué dans la Société, capitalisant sur sa longue expérience et son leadership dans ce rôle stratégique de président du Conseil d’Administration.»

Jean-François, Pascal et Dean commentent également cette évolution de leadership dans cette courte vidéo accessible directement sur le site internet de GENFIT : https://www.genfit.fr/investisseurs/gouvernance-dentreprise/ .

À PROPOS D’ELAFIBRANOR

Elafibranor est le composé candidat le plus avancé du portefeuille de GENFIT. Elafibranor est un candidat-médicament de type « first-in-class », Agoniste du Récepteur Activé par les Proliférateurs des Peroxysomes alpha et delta, administré une fois par jour par voie orale, et développé pour traiter notamment la stéatohépatite non-alcoolique (NASH). GENFIT estime, sur base des résultats d’études cliniques à date, qu’elafibranor a le potentiel de traiter les multiples facettes de la NASH telles que l’inflammation, la sensibilité à l’insuline, les profils lipidique et métabolique et les marqueurs du foie. Les résultats d’une étude clinique de Phase 2 ont également démontré qu’elafibranor pourrait être un traitement efficace dans la PBC, maladie rare du foie. Elafibranor a reçu de la FDA la Breakthrough Therapy Designation pour le traitement de la PBC.

À PROPOS DE LA NASH

La « NASH » est une maladie du foie qui associe une accumulation de graisse dans le foie, une inflammation et une dégénérescence des cellules hépatiques. La maladie est associée à un risque élevé de progression vers la cirrhose, un état correspondant à une fonction hépatique détériorée, conduisant à une insuffisance hépatique et au cancer du foie.

À PROPOS DE RESOLVE-IT

RESOLVE-IT est une étude de Phase 3 évaluant l’efficacité et la sécurité d’elafibranor 120 mg versus placebo chez des patients atteints de stéatohépatite non-alcoolique (NASH) et de fibrose. RESOLVE-IT est une étude multicentrique, randomisée, en double-aveugle, versus placebo, avec deux groupes, et sur 12 semaines (jusqu’à l’analyse intermédiaire). Elle est conduite sous Subpart H (FDA) et Conditional Approval (EMA). La durée du traitement jusqu’à l’analyse intermédiaire pour l’approbation accélérée est de 72 semaines.

À PROPOS DE LA PBC

La « PBC » est une maladie chronique au cours de laquelle les canaux biliaires intra-hépatiques sont endommagés. L'altération des canaux biliaires réduit la capacité du foie à éliminer des toxines, et peut conduire à la cicatrisation des tissus hépatiques et la cirrhose. Elafibranor a démontré des résultats prometteurs pour le traitement de la PBC au cours d’un essai clinique de Phase 2, et a reçu de la FDA la Breakthrough Therapy Designation dans cette indication.

À PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une Société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d’origine métabolique, où les besoins médicaux non satisfaits sont considérables, notamment en raison d’un manque de traitements approuvés. GENFIT est leader dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies. Son candidat médicament le plus avancé, elafibranor, est actuellement en cours d’évaluation dans une étude clinique pivot internationale de phase 3 (« RESOLVE-IT ») comme traitement potentiel de la NASH, et GENFIT prévoit d’initier un essai clinique de Phase 3 dans la PBC au cours de l’année. GENFIT abordant la prise en charge clinique des patients NASH à travers une approche intégrée, la Société développe également un nouveau test diagnostic in vitro non-invasif et facile d’accès, destiné à identifier les patients atteints de la NASH éligibles à une intervention thérapeutique. Installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (USA), l’entreprise compte environ 160 collaborateurs. GENFIT est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext: GNFT). www.genfit.fr



AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et en particulier des déclarations prospectives relatives à la commercialisation d’elafibranor et du kit diagnostic NIS4, à la croissance future de l’entreprise, au recrutement de nouveaux directeurs, à la publication des résultats intermédiaires de la Phase 3 évaluant elafibranor dans la NASH adulte et le calendrier de publication de ces résultats, au potentiel pour elafibranor de devenir la première et unique solution thérapeutique capable de résoudre la NASH sans aggravation de la fibrose, à la création de valeur pour les actionnaires. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections soient basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris dans le domaine des biomarqueurs, au progrès et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant ses candidats-médicaments et solutions diagnostiques, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement, ainsi qu’à ceux développés à la section 4 «Principaux Risques et incertitudes» du Document de Référence 2018 de la Société enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 février 2019 sous le numéro D.19-0078 , qui est disponible sur les sites Internet de GENFIT ( www.genfit.fr ) et de l’AMF ( www.amf-france.org ) et à ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commissions américaine (« SEC »), dont le prospectus final de la Société daté du 26 mars 2019, et dans les documents publics et rapports consécutifs déposés auprès de l’AMF et de la SEC, ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce document. Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.



CONTACT

GENFIT | Investisseurs

Naomi EICHENBAUM – Relations Investisseurs | Tel : +1 (617) 714 5252 | investors@genfit.com

RELATIONS PRESSE | Media

Bruno ARABIAN – Ulysse Communication | Tel : 06 87 88 47 26 | barabian@ulysse-communication.com

Hélène LAVIN – GENFIT | Tel : 03 20 16 40 00 | helene.lavin@genfit.com





GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | +333 2016 4000 | www.genfit.com

Pièce jointe