GENFIT: GENFIT annonce sa participation active à la 2e Journée Internationale de la NASH

GENFIT annonce sa participation active à la 2e Journée Internationale de la NASH

Il y a un an, GENFIT constituait une coalition internationale pour soutenir The NASH Education Program et lancer avec succès la 1 ere édition de la Journée Internationale de la NASH.

En 2019, GENFIT poursuit cet effort de sensibilisation à la NASH en participant à la 2 e Journée Internationale de la NASH le mercredi 12 juin 2019, organisée cette année par le Global Liver Institute

Parmi les thèmes abordés: « La NASH : Une crise de santé publique à venir et comment rationaliser le diagnostic et la prise en charge des patients à risque ? »

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 12 juin 2019 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d’origine métabolique, annonce aujourd’hui sa participation à la 2e édition annuelle de la Journée Internationale de la NASH, pilotée par le Global Liver Institute le 12 juin 2019, avec notamment l’organisation de deux conférences : l’une à Bruxelles, Belgique et l’autre à New York City, U.S.A..

Deuxième Journée internationale annuelle de la NASH

Le 12 juin 2018, The NASH Education Program a organisé l’édition inaugurale de la journée Internationale de la NASH dans plus de 25 villes dans le monde. Pour faire écho à ce premier succès d’ampleur, le Global Liver Institute, en lien avec l’American Liver Foundation, EASL International Liver Foundation, European Liver Patients’ Association, NASH Knowledge, Fatty Liver Foundation et d’autres encore, organisera la 2e édition annuelle de la Journée Internationale de la NASH, dédiée à la sensibilisation à la NASH auprès de la population générale, des populations de patients spécifiques, de la communauté médicale, des autorités de santé publique et des médias.

NASH : un futur fardeau pour la société

Mercredi 12 juin 2019, The NASH Education Program organise deux conférences, l’une à Bruxelles, Belgique et l’autre à New York City, U.S.A., afin de mettre en lumière l’impact futur de la NASH sur les patients et les systèmes de santé à travers le monde. Ces deux sessions exploreront en détail les initiatives actuelles et les innovations en cours de développement afin de répondre à la crise de santé publique qu’est la NASH.

Bruxelles, Belgique : 9 :00 – 13 :00 CET, « NASH, une crise de santé publique sous-jacente : quels sont les enjeux pour les autorités sanitaires et la communauté médicale ? »

New York City, U.S.A: 15:00 - 17:30 EST, « NASH, une crise de santé publique sous-jacente : identifier les enjeux et construire une vision commune pour le diagnostic et la prise en charge des patients à haut risque »

La NASH affecte actuellement entre 6 et 12% des adultes aux États-Unis, et entre 20 et 30% de la population adulte atteinte de diabète de type 2 et d’obésité. Les estimations font état d’une augmentation conséquente de la prévalence de la NASH au cours des années à venir, provoquant un grave impact socio-économique, notamment à travers une augmentation de près de 63% d’ici à 2030. Aux États-Unis, les patients à un stade avancé de NASH (F3/F4) devraient atteindre les 8 millions de cas, représentant une hausse de 124% entre 2015 et 20301. Actuellement, la communauté médicale fait face à des enjeux importants en matière d’identification et de diagnostic des patients à haut risque, avant que ceux-ci ne progressent vers des stades avancés de la maladie associés à de graves complications telles que maladies cardiovasculaires, cirrhose, ou encore potentiellement cancer du foie ou insuffisance hépatique. Compte tenu de cette épidémie croissante, il est urgent de développer des approches multidisciplinaires et une norme de soins pour la prise en charge des patients NASH.

Bien que la NASH soit une maladie répandue, les symptômes rapportés par les patients (fatigue, douleurs abdominales) ne sont pas spécifiques à la NASH. C’est pourquoi les patients sont souvent diagnostiqués à des stades avancés de la maladie, alors que les premiers symptômes de la cirrhose apparaissent, et que les lésions du foie sont déjà irréversibles. L’identification précoce et le diagnostic des patients à risque pourraient permettre de limiter la progression de ces patients vers des stades plus graves. A ce jour, la biopsie reste l’unique moyen de diagnostiquer formellement la NASH, mais cette procédure reste invasive, et ne peut être réalisée que par des hépatologues, ce qui limite considérablement le diagnostic des patients à risque. D’autres outils de diagnostic non-invasifs existent, mais ils ne possèdent pas la spécificité leur permettant de diagnostiquer la NASH de manière précise. De nouvelles méthodes non-invasives pouvant être disponibles à une large échelle et permettant aux médecins – bien au-delà des seuls hépatologues – de diagnostiquer les patients, s’avèrent donc nécessaires pour réellement améliorer le parcours patient.

Davantage de détails concernant la 2e Journée Internationale de la NASH, incluant notamment un webcast en direct, ainsi que des informations relatives à The NASH Education Program sont disponibles via le lien suivant : https://www.the-nash-education-program.com/international-nash-day-2019/ .

À PROPOS DE LA NASH

La « NASH » est une maladie du foie qui associe une accumulation de graisse dans le foie, une inflammation et une dégénérescence des cellules hépatiques. La maladie est associée à un risque élevé de progression vers la cirrhose, un état correspondant à une fonction hépatique détériorée, conduisant à une insuffisance hépatique et au cancer du foie.

À PROPOS DE THE NASH EDUCATION PROGRAM™

The NASH Education Program™, une initiative de GENFIT, définit et conduit des initiatives en collaboration avec un comité scientifique indépendant composé de quatre experts internationaux dans le domaine des maladies hépatiques ou métaboliques aux États-Unis et en Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.the-nash-education-program.com .

À PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une Société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d’origine métabolique, où les besoins médicaux non satisfaits sont considérables, notamment en raison d’un manque de traitements approuvés. GENFIT est leader dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies. Son candidat médicament le plus avancé, elafibranor, est actuellement en cours d’évaluation dans une étude clinique pivot internationale de phase 3 (« RESOLVE-IT ») comme traitement potentiel de la NASH, et GENFIT prévoit d’initier un essai clinique de Phase 3 dans la PBC au cours de l’année. GENFIT abordant la prise en charge clinique des patients NASH à travers une approche intégrée, la Société développe également un nouveau test diagnostic in vitro non-invasif et facile d’accès, destiné à identifier les patients atteints de la NASH éligibles à une intervention thérapeutique. Installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (USA), l’entreprise compte environ 160 collaborateurs. GENFIT est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext: GNFT). www.genfit.fr



AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections soient basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris dans le domaine des biomarqueurs, au progrès et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant ses candidats-médicaments et solutions diagnostiques, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement, ainsi qu’à ceux développés à la section 4 «Principaux Risques et incertitudes» du Document de Référence 2018 de la Société enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 février 2019 sous le numéro D.19-0078 , qui est disponible sur les sites Internet de GENFIT ( www.genfit.fr ) et de l’AMF ( www.amf-france.org ) et à ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commissions américaine (« SEC »), dont le prospectus final de la Société daté du 26 mars 2019, et dans les documents publics et rapports consécutifs déposés auprès de l’AMF et de la SEC, ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce document. Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.



