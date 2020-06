GENFIT : Informations concernant la tenue de l'Assemblée Générale du 11 juin 2020 et la composition du bureau

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 8 juin 2020 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce aujourd’hui que l’Assemblée Générale du 11 juin 2020 qui sera tenue à huis-clos sera retransmise en direct sur son site internet ainsi que la composition du bureau de l’Assemblée.

La Société rappelle que dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et en application des mesures d’urgence adoptées par le gouvernement, le Conseil d’Administration de la Société a décidé que l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société covoquée pour le jeudi 11 juin 2020 à 10h00 se tiendra à huis-clos au siège social situé sur le Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée à Loos (59120) hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.

Cette Assemblée Générale sera présidée par Monsieur Jean-François Mouney, Président du Conseil d’Administration et sera retransmise en direct en format audio sur le site internet de la Société ( https://ir.genfit.com/fr ).

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles et conformément à l’article 8 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, le Conseil d’Administration a désigné en outre en qualité de Scrutateurs Monsieur Xavier Guille des Buttes, Vice-Président du Conseil d’Administration et Monsieur Carl-Stefan Piétin, Représentant du Personnel au sein du Conseil d’Administration, qui ont accepté ces fonctions.

Modalités d’accès à la retransmission de l’Assemblée Générale :

Le lien vers la retransmission sera accessible depuis notre site web Investisseurs https://ir.genfit.com/fr , dans la section « événements » et sur la page « Assemblée Générale des actionnaires », dans l’onglet « Données financières ». Un enregistrement sera disponible sur le site internet de la Société après la conférence.

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d’origine métabolique, où les besoins médicaux non satisfaits sont considérables, notamment en raison d’un manque de traitements approuvés. GENFIT est leader dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies. Son candidat médicament le plus avancé, elafibranor, est actuellement en cours d’évaluation dans une étude clinique pivot internationale de phase 3 (« RESOLVE-IT ») comme traitement potentiel de la NASH, et GENFIT prévoit d’initier un essai clinique de Phase 3 évaluant elafibranor dans la PBC. GENFIT abordant la prise en charge clinique des patients NASH à travers une approche intégrée, GENFIT développe également NIS4™, un nouveau test diagnostic sanguin non-invasif, qui, s’il est approuvé, permettrait l’identification des patients atteints de NASH éligibles à une intervention thérapeutique. Installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (USA), l’entreprise compte environ 200 collaborateurs. GENFIT est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext: GNFT). www.genfit.fr





CONTACT

GENFIT | Investisseurs

Naomi EICHENBAUM – Relations Investisseurs | Tel : +1 (617) 714 5252 | investors@genfit.com

RELATIONS PRESSE | Media

Bruno ARABIAN – Ulysse Communication | Tel : 06 87 88 47 26 | barabian@ulysse-communication.com

Hélène LAVIN – GENFIT | Tel : 03 20 16 40 00 | helene.lavin@genfit.com

Pièce jointe