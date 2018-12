GENFIT : bondit après une étude prometteuse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Contre la tendance, Genfit bondit de plus de 5% à 21,22 euros. Les investisseurs saluent les résultats positifs de son étude de phase 2 évaluant son traitement expérimental vedette, l'elafibranor chez des patients atteints de Cholangite Biliaire Primitive (Primary Biliary Cholangitis ou PBC), une maladie chronique du foie. Cette bonne nouvelle tombe à pic pour la biotech française qui est en train de préparer sa cotation à Wall Street. La PBC n'est pas un marché aussi vaste que celui de la Nash (cirrhose non alcoolique) ciblée par elafibranor, mais ce succès confirme le sérieux de Genfit.L'efficacité et les taux de réponse d'elafibranor sont ressortis supérieurs à ceux publiés par Ocaliva de l'américain Intercept, le seul médicament à ce jour sur le marché.Le Dr. Jörn Schattenberg, MD, Division de Gastroentérologie et d'Hépatologie, UniversityMedical Center, Mainz, en Allemagne confirme : " Les résultats de l'étude sont impressionnants. Non seulement elafibrano réduit significativement l'ALP, qui est sans doute le marqueur pronostic le plus important pour les patients PBC, mais il améliore également de nombreux autres paramètres biochimiques et pourrait réduire le prurit. Avec l'ensemble de ces atouts, elafibranor a le potentiel d'offrir aux patients PBC des avantages considérables par rapport aux traitements existants. "Dans un communiqué, le PDG du groupe, Jean-François Mouney estime que ses équipes vont rapidement débuter un programme en phase 3 dans la PBC."Cette étude valide clairement le rationnel d'elafibranor, notre double agoniste des PPAR alpha et delta, dans la PBC, avec l'objectif de traiter une grande majorité des patients ciblés tout en améliorant potentiellement leur qualité de vie. Nous remercions tous les patients, leurs familles, et les investigateurs de l'essai de Phase 2 pour leur engagement", a conclu le dirigeant.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.