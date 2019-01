GENFIT : et LabCorp signent un accord de licence

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LabCorp, leader international des sciences de la vie, et Genfit, société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d'origine métabolique, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence entre Genfit et Covance, la branche de LabCorp spécialisée dans le développement de médicaments. Cet accord facilitera l'accès des acteurs et du marché de la recherche clinique à un test de diagnostic hépatique innovant de la NASH.Jean-François Mouney, président - directeur général de Genfit, a déclaré : " Nous sommes très heureux d'annoncer cet accord qui concrétise une étape majeure dans le déploiement de la stratégie commerciale de Genfit dans la NASH. L'expertise de LabCorp et de Covance dans ce domaine apporte une valeur ajoutée considérable aux travaux fondateurs réalisés par Genfit dans le développement de cette technologie innovante. Je suis ravi de pouvoir annoncer un accord de cette nature, qui permettra au test de progresser vers notre objectif ultime, visant à en faire un outil de diagnostic in vitro (IVD) pour l'identification des patients NASH éligibles à une intervention thérapeutique