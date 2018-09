GENFIT : évolution organisationnelle en vue d'une année 2019 charnière

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 24 septembre 2018 - GENFIT (Euronext : GNFT - ISIN : FR0004163111), annonce aujourd'hui un certain nombre d'évolutions organisationnelles destinées à accompagner sa transformation d'une société de R&D en biotechnologies à une société biopharmaceutique intégrée.

Dean Hum, PhD, Directeur Scientifique de GENFIT depuis 2000, a été nommé Directeur Général Adjoint, une nouvelle responsabilité qui s'ajoute à son périmètre d'activité actuel. Fort de 18 ans d'expérience au sein de la Société, il continuera à superviser l'ensemble des activités R&D de GENFIT, et apportera son soutien à Jean-François Mouney, Président Directeur Général, dans la conduite de l'équipe exécutive et managériale pour développer et implémenter la stratégie court et long terme. Dans ce nouveau rôle, Dean continuera à s'appuyer sur sa capacité à aborder les grands enjeux de l'entreprise, couvrant les opérations financières, la stratégie, les ressources humaines ou encore le management opérationnel.

Sophie Mégnien, MD, Directrice Médicale de GENFIT démissionne de son rôle actuel. Si GENFIT regrette cette décision, la Société la comprend parfaitement et souhaite à Sophie le meilleur pour son avenir professionnel et personnel. La Société réitère sa confiance en l'équipe clinique en place actuellement, désormais dirigée par Pascal Birman, MD, Directeur Médical Adjoint, pour assurer une transition dans la continuité. Le Dr Birman, qui a rejoint GENFIT il y a près d'un an, apporte près de 30 ans d'expérience en développement clinique et en management. Il a commencé sa carrière en tant que praticien, avant de se tourner vers l'industrie, où il a d'abord travaillé comme Chef de Projet International, puis Directeur de la Recherche Thérapeutique au Royaume-Uni, et comme Directeur des Opérations Cliniques Internationales pour l'Europe et l'Asie. Il a ensuite rejoint Ipsen comme Global Project Leader Endocrinologie en 2004, avant d'exercer des responsabilités diverses au cours de 13 années passées au sein du laboratoire : Directeur Médical Senior Développement Endocrinologie ; Vice Président Aires Thérapeutiques Nouvelles Opportunités ; Vice Président Programmes de Développement Clinique Global.

Le Dr Birman va conduire la transformation du département médical et clinique pour accompagner GENFIT dans cette nouvelle phase de son développement. Dans ce contexte, deux nouveaux membres ont rejoint son équipe :

- Julie M. Dietrich, qui rejoint la Société en tant que Vice Présidente des Opérations Cliniques US, après plus de 10 ans passés chez Amgen et plusieurs années chez Bristol-Myers Squibb ;

- Nadezda Mitrovic, MD, qui, en qualité de nouvelle Directrice de la Pharmacovigilance, apporte plus de 15 ans d'expérience en recherche clinique et pharmacovigilance à la Société.

Il pourra s'appuyer en outre sur les expertises de :

- Christine Roussarie (PharmD), qui après une expérience significative en agence réglementaire au niveau national ainsi qu'au sein de sociétés de biotechnologies, au Royaume Uni, en Espagne et en France, rejoint la société en prenant la tête des Affaires Réglementaires ;

- David Magrez qui, arrivant de Roche où il était Responsable Stratégie d'analyse des Données de Vie Réelle, est désormais Directeur de la Biométrie de GENFIT et supervise notamment les activités de gestion des données issues des études précliniques et cliniques de la Société depuis quelques mois.

Enfin, Patrice Monain mettra notamment à profit son expérience de presque 20 ans acquise en qualité de Directeur Brevets Activité Génériques chez Sanofi pour continuer à développer et renforcer la Propriété Intellectuelle de la Société.

Dans le même temps, le Comité Exécutif de GENFIT accueille un nouveau membre, Pascal Prigent, qui a rejoint la Société en mai 2018 en tant que Vice Président Exécutif Marketing et Développement Commercial. Pascal, qui a piloté la stratégie commerciale pour une franchise vaccin de plusieurs millions de dollars avant de rejoindre GENFIT, est en charge de la mise en place d'une équipe Marketing et Commercialisation. Cette équipe inclut des experts tels que le Dr Myriam Zylberman, qui a travaillé pendant plus de 20 ans chez Eli Lilly sur des problématiques de market access, et qui apporte aujourd'hui à GENFIT une expertise clé sur la position des organismes payeurs dans le but de préparer un lancement optimal pour elafibranor une fois que l'autorisation de mise sur le marché, espérée en 2020 dans la NASH, sera obtenue. Pascal est par ailleurs nommé Directeur du bureau de Paris.

GENFIT, qui poursuit ainsi sa politique de recrutement intensif dans plusieurs métiers, adapte également sa surface de locaux en conséquence, tant à Paris que sur le site de son siège français à Lille avec la construction en cours d'une extension de 1.000 m2.

Jean-François Mouney, Président Directeur Général de GENFIT a déclaré « Avec cette équipe renforcée, GENFIT est très bien armée pour atteindre ses objectifs. Dean Hum en tant que Directeur Général Adjoint, et Pascal Birman, qui prend la suite de Sophie Mégnien, apportent une expertise et un leadership qui permettront d'accompagner la montée en puissance de notre activité. L'arrivée de Pascal chez GENFIT datant depuis près d'un an, la continuité de l'activité s'en trouve parfaitement assurée.»

Dean Hum, Directeur Général Adjoint et Directeur Scientifique a ajouté : « Avec l'arrivée prochaine des données dans la PBC et la NASH, nous sommes sur le point d'entrer dans une période particulièrement excitante pour GENFIT. Nous avons déjà parcouru beaucoup de chemin, et ce qui se profile dans un avenir proche pourrait emmener la Société vers une nouvelle ère en matière de développement. C'est donc maintenant qu'il faut se préparer et s'armer.»

Pour rappel, GENFIT s'apprête à vivre une fin d'année 2018 importante avec l'annonce des principaux résultats de l'étude de phase 2a dans la PBC, ouvrant potentiellement la voie à une étude plus large, destinée à valider le potentiel d'elafibranor comme nouvelle option thérapeutique dans cette pathologie rare. L'année 2019 s'annonce quant à elle comme une véritable année charnière, puisque les principaux résultats intermédiaires de l'étude phase 3 dans la NASH sont attendus pour la fin d'année, l'objectif étant la mise sur le marché de l'un des tous premiers médicaments dans cette pathologie qui n'a toujours pas de traitement. Des nouvelles sur le front du diagnostic sanguin dans la NASH, de la NASH pédiatrique ou encore de la fibrose hépatique sont également attendues au cours des prochains mois.

À propos de GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques visant les maladies du foie, notamment d'origine métabolique, et les maladies hépato-biliaires. GENFIT concentre ses efforts de R&D dans des domaines thérapeutiques où les besoins médicaux sont considérables, notamment en raison d'un manque de traitements approuvés. Elafibranor, composé propriétaire le plus avancé de GENFIT, est un candidat médicament actuellement en cours d'évaluation dans l'une des études de phase 3 les plus avancées au monde (« RESOLVE-IT ») dans la stéatohépatite non-alcoolique (NASH), pathologie considérée comme une urgence médicale par les autorités réglementaires car elle est silencieuse, potentiellement grave, et sa prévalence à l'échelle mondiale est inquiétante. Ce composé est également évalué dans une étude de phase 2 dans la Cholangite Biliaire Primitive (CBP), une maladie hépatique rare. Dans le cadre d'une approche intégrée de la prise en charge clinique des patients NASH, GENFIT conduit en parallèle un programme ambitieux de recherche et de développement ayant pour but d'apporter aux patients et aux praticiens un outil de diagnostic de la NASH basé sur un test sanguin, c'est-à-dire non-invasif et facile d'accès. Installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (USA), l'entreprise compte environ 130 collaborateurs. GENFIT est une société cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment B (Euronext : GNFT - ISIN : FR0004163111). www.genfit.fr

Avertissement



Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris dans le domaine des biomarqueurs, au progrès et aux résultats de l'essai clinique RESOLVE-IT et de l'essai évaluant elafibranor dans la CBP, aux examens et autorisations d'autorités réglementaires comme la FDA et l'EMA concernant notamment elafibranor dans la NASH, la CBP et d'autres candidats-médicaments dans d'autres indications et candidats-biomarqueurs développés par la Société, au succès d'une stratégie d'in-licensing, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement, ainsi qu'à ceux développés à la section 4 «Principaux Risques et incertitudes» du Document de Référence enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 avril 2018 sous le numéro R.18-032 disponible sur les sites Internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org) et mis à jour dans son Rapport d'Activité et Financier Semestriel au 30 Juin 2018 consultable dans la rubrique « Investisseurs » du site internet de GENFIT. Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué. Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions GENFIT dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse a été réalisé en langues Française et Anglaise ; en cas de différence entre les textes, la version française prévaudra.

Contact

GENFIT | Jean-François Mouney - Président - Directeur Général | 03 20 16 40 00

RELATIONS PRESSE | Bruno Arabian - Ulysse Communication | 06 87 88 47 26

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GENFIT via Globenewswire