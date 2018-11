GENFIT : met le cap sur Wall Street

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Genfit bondit de 5,65% à 21,32 euros, les investisseurs saluent le projet de cotation du titre aux Etats-Unis. La biotech française entend rejoindre ainsi ses compatriotes DBV Technologies, Adocia et Cellectis à Wall Street. Dans un communiqué publié ce matin, le groupe focalisé sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies du foie et des maladies hépato-biliaires a annoncé son intention de procéder à une offre au public de ses actions ordinaires, sous la forme d'American Depositary Shares (ADS), aux États-Unis.Elle a soumis confidentiellement un projet de document d'enregistrement (Form F-1) auprès de la SEC.Concomitamment à l'offre au public aux États-Unis, Genfit a l'intention de procéder à un placement privé de ses actions ordinaires en dehors des États-Unis, principalement en Europe, y compris en France.Le calendrier, le nombre d'actions nouvelles ordinaires et d'ADS et ainsi que le prix des actions nouvelles ordinaires et des ADS à émettre dans le cadre de l'offre au public et du placement privé envisagés n'ont pas encore été déterminés.Cette annonce de cotation à Wall Street n'est pas réellement une surprise. Depuis plusieurs années, le PDG , Jean-François Mouney évoque régulièrement cette hypothèse. Une telle opération a deux avantages directs : levée des fonds et renforcer sa notoriété dans la perspective du lancement, en 2020, de son traitement expérimental vedette contre la Nash, l'Elafibranor, aux Etats-Unis.L’enjeu est de taille, La stéatose hépatique non alcoolique, ou Nash, est en effet particulièrement développée aux Etats-Unis.Selon une source de marché, Portzamparc a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de de 70,1 euros sur la valeur, soulignant que cette levée de fonds permettra à Genfit de gagner en visibilité aux Etats-Unis où la NASH est plus connue et valorisée.Oddo BHF a également souligné que l'introduction en Bourse et le placement privé, pourraient permettre à Genfit d'assurer le développement d'Elafibranor dans les meilleures conditions.ADR / ADSUn programme d'ADR (American Depository Receipt) permet à une société étrangère d'être cotée aux Etats-Unis. Un ADR constitue un droit de propriété sur un titre matériellement coté (ADS ou American Depository Share). Les ADR d'une société étrangère sont émis par le biais d'une banque américaine, en contrepartie de la consignation d'un montant correspondant d'actions principales.