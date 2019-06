GENFIT : partenariat stratégique avec Terns sur elafibranor en Chine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Genfit a annoncé la signature d’un accord de licence et de collaboration avec Terns Pharmaceuticals. Selon les termes de l’accord, Terns bénéficiera, dans la région de la Chine élargie, des droits de développement et de commercialisation d’elafibranor, le composé propriétaire de Genfit pour le traitement de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) et de la cholangite biliaire primitive (PBC).Selon les termes de l'accord de licence, Genfit percevra de la part de Terns un paiement initial d'un montant de 35 millions de dollars et pourra recevoir jusqu'à 193 millions de dollars en paiements supplémentaires lors du franchissement d'étapes cliniques, réglementaires et commerciales.Terns obtient les droits exclusifs de développement, d'enregistrement et de commercialisation d'elafibranor en Chine continentale, Hong Kong, Macau et Taiwan pour le traitement de la NASH et de la PBC.Au lancement commercial d'elafibranor pour le traitement de la NASH dans la région de la Chine élargie, GENFIT pourra recevoir de Terns des royalties d'un coefficient moyen à deux chiffres (" mid-teen percentage royalties ") sur base des ventes réalisées dans ce territoire.Dans le cadre de l'accord, Genfit et Terns entreprendront également des projets de R&D communs dans le domaine des maladies du foie, incluant notamment le développement d'elafibranor en combinaison avec des composés propriétaires de Terns.