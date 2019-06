GENFIT :, plus forte hausse du SBF 120 à l'approche de la mi-séance du mercredi 12 juin 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+5,39% à 18,78 euros)La bioteh reprend de la hauteur après avoir chuté de 16,5% hier dans le sillage de l'américain Cymabay (-45% à Wall Street). Un repli lié à l'échec de l'étude de phase 2 du seladelpar développé par ce concurrent. Selon une source de marché, Oddo BHF a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 55 euros sur Genfit. Le broker estime que le marché a réalisé un "read across" rapide (et selon lui erroné) avec le composé de Genfit.