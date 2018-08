GENFIT : plusieurs présentations à venir

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Genfit va participer à plusieurs événements financiers et dédiés à la Nash (stéatohépatite non-alcoolique) au cours des deux mois à venir. La biotech française rappelle que le secteur de la Nash évolue très rapidement, avec de nombreux programmes de recherche actuellement menés par des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques de pointe, ayant toutes pour ambition de répondre aux besoins médicaux non satisfaits et anticiper au mieux l’impact grandissant de la Nash sur les systèmes de soins de santé.Les prochaines étapes de développement clinique dans la Nash suscitent un vif intérêt auprès de la communauté scientifique, des médias et des investisseurs.Trois programmes (Genfit, Gilead et Intercept Pharmaceuticals) ont en effet terminé le recrutement des patients dans leur essai clinique de phase 3 (Subpart H) actuellement en cours dans la NASH, et devraient donc être en mesure d'annoncer leurs premiers résultats dès l'année prochaine, aboutissant potentiellement à l'approbation par l'EMA et la FDA des premiers médicaments contre la Nash.De ces molécules dont le développement est très avancé, elafibranor – le composé développé par Genfit, est le plus avancé.