Genfit : A suivre aujourd'hui

Genfit, une société française biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies du foie et des maladies hépato-biliaires a annoncé son intention de procéder à une offre au public de ses actions ordinaires, sous la forme d'American Depositary Shares (ADS), aux États-Unis. Elle a soumis confidentiellement un projet de document d'enregistrement (Form F-1) auprès de la SEC.Concomitamment à l'offre au public aux États-Unis, Genfit a l'intention de procéder à un placement privé de ses actions ordinaires en dehors des États-Unis, principalement en Europe, y compris en France. Le calendrier, le nombre d'actions nouvelles ordinaires et d'ADS et ainsi que le prix des actions nouvelles ordinaires et des ADS à émettre dans le cadre de l'offre au public et du placement privé envisagés n'ont pas encore été déterminés.