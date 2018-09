Genfit : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance - Mardi 25 septembre 2018 Plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-5,40% à 21,72 euros)La société biopharmacutique a publié ses résultats semestriels (marqués par le développement d'elafibranor) et annoncé un certain nombre d'évolutions organisationnelles. Ces éléments sont mal accueillis. Dans le détail, Genfit dispose d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 238 millions d'euros au 30 juin 2018, contre 273,8 millions d'euros au 31 décembre 2017. De plus, la perte nette de Genfit s‘est accrue à 34,5 millions d'euros, contre 22,6 millions d'euros au 30 juin 2017.