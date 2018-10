Genfit : Le rebond de Genfit s'amplifie après son récent accès de faiblesse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Au lendemain d'une hausse de 5,3%, Genfit accélérait mercredi son rebond, gagnant plus de 10% en milieu d'après-midi (+10,55% à 21,3 euros à 16h00). Le regain d'intérêt du marché pour la société de biotechnologie s'intensifie au lendemain d'une table ronde organisée par le courtier Roth Capital Partners, un événement baptisé "Battle of the NASH Thrones", qui réunissait les principaux acteurs mondiaux de la NASH (Non Alcoolic SteatoHepatitis", en français stéato-hépatite métabolique), en particulier les laboratoires américains Intercept Pharmaceuticals, Gilead et Allergan.

Avant cette réunion, Roth Capital Partners avait réitéré le 11 octobre sa recommandation "achat" sur Genfit, ainsi que son objectif de cours de 116 euros, le plus élevé parmi les analystes qui suivent la valeur.

La remontée du titre amorcée depuis quelques séances intervient après un net passage à vide en Bourse. Genfit a touché le 12 octobre un plus bas depuis décembre 2016 à 18,16 euros. "Le cours a été massacré récemment, et l'on peut penser que des investisseurs jugent que c'est le bon moment pour entrer", remarque Christophe Dombu, analyste chez Portzamparc. Un sentiment renforcé par le fait que l'action de la biotech lilloise a plutôt sous-performé ses concurrents directs ces derniers mois, notamment Intercept Pharmaceuticals, en pointe comme Genfit dans la course au lancement d'un premier traitement de la NASH, dont le cours affiche une hausse de 90% depuis le début de l'année.

Christophe Dombu anticipe un autre catalyseur à court terme pour Genfit avec la publication attendue d'ici la fin de l'année des résultats de "phase 2a" évaluant le produit phare de Genfit, elafibranor, dans la cholangite biliaire primitive (CBP), une maladie rare du foie caractérisée par la destruction progressive des canaux biliaires intra-hépatiques.

"Cela pourrait dynamiser le titre avant une année 2019 qui s'annonce comme grosse année pour la NASH avec tous les gros acteurs qui vont publier les résultats de leurs études de phase III, ce qui devrait entretenir la spéculation sur le titre", note l'analyste. Genfit a prévu de publier les principaux résultats intermédiaires de son étude phase 3 dans la NASH pour la fin d'année 2019.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

