Genfit : Nomination de Pascal Prigent au poste de directeur général

2 septembre (Reuters) - Genfit a annoncé lundi
dans un communiqué :
* QUE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION A NOMMÉ PASCAL PRIGENT,
JUSQU'ALORS EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF MARKETING AND COMMERCIAL
DEVELOPMENT DE GENFIT, AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL, SUR
RECOMMANDATION DE JEAN-FRANÇOIS MOUNEY QUI RESTE PRÉSIDENT DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION.
* ALORS QUE GENFIT CÉLÈBRE SA VINGTIÈME ANNÉE D'EXISTENCE,
SON
CO-FONDATEUR JEAN-FRANÇOIS MOUNEY A DÉCIDÉ DE SE CONSACRER
DÉSORMAIS EXCLUSIVEMENT À SON RÔLE DE PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 2019.
Le communiqué : https://bit.ly/2jYOyJ6
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(Reporting by Benjamin Mallet)