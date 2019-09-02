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Genfit : Nomination de Pascal Prigent au poste de directeur général

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02/09/2019 | 18:26

2 septembre (Reuters) - Genfit a annoncé lundi dans un communiqué :

* QUE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION A NOMMÉ PASCAL PRIGENT, JUSQU'ALORS EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF MARKETING AND COMMERCIAL DEVELOPMENT DE GENFIT, AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL, SUR RECOMMANDATION DE JEAN-FRANÇOIS MOUNEY QUI RESTE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

* ALORS QUE GENFIT CÉLÈBRE SA VINGTIÈME ANNÉE D'EXISTENCE, SON CO-FONDATEUR JEAN-FRANÇOIS MOUNEY A DÉCIDÉ DE SE CONSACRER DÉSORMAIS EXCLUSIVEMENT À SON RÔLE DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 2019. Le communiqué : https://bit.ly/2jYOyJ6 Pour plus de détails, cliquez sur (Reporting by Benjamin Mallet)

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Données financières (EUR)
CA 2019 7,38 M
EBIT 2019 -90,4 M
Résultat net 2019 -95,0 M
Trésorerie 2019 103 M
Rendement 2019 -
PER 2019 -5,67x
PER 2020 -5,11x
VE / CA2019 69,6x
VE / CA2020 19,9x
Capitalisation 617 M
Graphique GENFIT
Durée : Période :
Genfit : Graphique analyse technique Genfit | Zone bourse
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Consensus
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Nombre d'Analystes 10
Objectif de cours Moyen 60,91  €
Dernier Cours de Cloture 15,89  €
Ecart / Objectif Haut 605%
Ecart / Objectif Moyen 283%
Ecart / Objectif Bas 32,2%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Jean-François Mouney Chairman & Chief Executive Officer
Dean W. Hum Deputy CEO, Chief Operating & Scientific Officer
Nathalie Huitorel Chief Financial & Administrative Officer
Florence Séjourné Member-Supervisory Board
Xavier Guille des Buttes Vice Chairman-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
GENFIT-8.42%678
IQVIA HOLDINGS INC33.55%30 393
LONZA GROUP37.34%26 251
INCYTE CORPORATION28.67%17 597
CELLTRION, INC.--.--%16 594
EXACT SCIENCES CORPORATION88.94%15 437
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