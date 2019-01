Genfit : accord de licence avec Covance

03/01/2019 | 08:39

Genfit annonce la signature d'un accord de licence avec Covance, branche de LabCorp spécialisée dans le développement de médicaments, pour faciliter l'accès des acteurs et du marché de la recherche clinique à un test de diagnostic hépatique innovant de la NASH.



Le groupe biopharmaceutique rappelle que la NASH, ou stéato-hépatite non alcoolique, est une maladie silencieuse et asymptomatique qui progresse souvent vers des stades plus sévères et plus graves avant même que le diagnostic clinique ne puisse être posé.



Le premier objectif de l'accord est de déployer NIS4, test non-invasif créé par Genfit spécifiquement pour la NASH, dans le domaine de la recherche clinique via les laboratoires centraux de Covance afin de renforcer encore la validation de son utilisation.



