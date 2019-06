Genfit : accord de licence avec Terns Pharmaceuticals

25/06/2019 | 07:40

Genfit annonce un accord avec Terns Pharmaceuticals, octroyant à ce dernier des droits de développement et de commercialisation en Chine élargie d'elafibranor, le composé de Genfit pour traiter la stéatohépatite non-alcoolique et la cholangite biliaire primitive.



Le laboratoire français percevra de la part de Terns un paiement initial d'un montant de 35 millions de dollars et pourra recevoir jusqu'à 193 millions en paiements supplémentaires lors du franchissement d'étapes cliniques, réglementaires et commerciales.



Dans le cadre de l'accord, les deux groupes entreprendront également des projets de R&D communs dans le domaine des maladies du foie, incluant notamment le développement d'elafibranor en combinaison avec des composés propriétaires de Terns.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.