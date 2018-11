Genfit : l'action Genfit grimpe après l'annonce du projet de cotation aux Etats-Unis

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Genfit grimpait de 4,26% à 21,04 euros lundi matin après l'annonce de son intention de coter ses actions aux Etats-Unis sous la forme d'American Depositary Shares (ADS). La société biopharmaceutique a soumis en ce sens un projet de document d'enregistrement (Form F-1) à l'autorité boursière américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC). Elle a aussi fait part de son projet de procéder à un placement privé de ses actions ordinaires en dehors des Etats-Unis, principalement en Europe, y compris en France.

Le calendrier, le nombre d'actions nouvelles et d'ADS et ainsi que le prix des actions nouvelles et des ADS à émettre dans le cadre de l'offre au public et du placement privé envisagés n'ont pas encore été déterminés.

A plusieurs reprises dans le passé, Jean-François Mouney, président-directeur général de l'entreprise, avait évoqué la possibilité de coter Genfit au Nasdaq avant la commercialisation espérée en 2020 d'Elafibranor, le produit phare de la société destiné au traitement de la stéatose hépatique non alcoolique, ou NASH.

"Cette levée de fonds permettra à Genfit de gagner en visibilité aux Etats-Unis où la NASH est plus connue et valorisée", commente Christophe Dombu, analyste chez Portzamparc, confirmant sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 70,1 euros sur la valeur.

De son côté, Oddo BHF note qu'en cas de succès de l'introduction en Bourse aux Etats-Unis et du placement privé, Genfit pourrait se mettre "à niveau" en termes de trésorerie par rapport à ses concurrents et ainsi assurer le développement d'Elafibranor dans les meilleures conditions". Genfit disposait à fin septembre de 219,9 millions d'euros, soit environ 250 millions de dollars, "ce qui est deux fois moins élevé que ses deux principaux concurrents américains, les laboratoires Intercept Pharmaceuticlas et Madrigal qui disposaient chacun de 489 millions de dollars à fin septembre", pointe le courtier.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

