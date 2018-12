Genfit : l'étude de phase III évaluant elafibranor dans la NASH se poursuit

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologie Genfi a annoncé lundi la poursuite de l'étude clinique de phase III "RESOLVE-IT" évaluant son candidat-médicament elafibranor dans la stéatose hépatique non alcoolique, ou NASH.

Le Data Safety Monitoring Board (DSMB), un comité de surveillance et de suivi indépendant, a recommandé la poursuite de l'essai clinique "RESOLVE-IT" sans aucune modification de l'étude planifiée des données de tolérance et de sécurité, incluant les effets secondaires et les données de laboratoire.

"Cette recommandation positive s'inscrit dans la continuité des observations précédentes confirmant le profil de sécurité favorable d'elafibranor", se félicite Genfit dans un communiqué de presse.

C'est au cours du premier semestre 2018 que Genfit a lancé le recrutement des 1.000 premiers patients devant participer à la première phase de l'essai de phase III "RESOLVE-IT", sur la base de laquelle une autorisation conditionnelle de mise sur le marché pourrait être obtenue en 2020. Les résultats intermédiaires de cet essai devraient être disponibles à la fin de l'année prochaine.

Elafibranor est le candidat-médicament le plus avancé du portefeuille de Genfit.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

