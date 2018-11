Genfit : lance un projet de cotation de ses actions aux Etats-Unis

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Genfit a annoncé lundi son intention de coter ses actions aux Etats-Unis sous la forme d'American Depositary Shares (ADS). La société biopharmaceutique a soumis en ce sens un projet de document d'enregistrement (Form F-1) à l'autorité boursière américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC).

Concomitamment à l'offre au public de ses actions aux Etats-Unis, Genfit a l'intention de procéder à un placement privé de ses actions ordinaires en dehors des Etats-Unis, principalement en Europe, y compris en France.

Le calendrier, le nombre d'actions nouvelles ordinaires et d'ADS, ainsi que le prix des actions nouvelles ordinaires et des ADS à émettre dans le cadre de l'offre au public et du placement privé envisagés n'ont pas encore été déterminés, a indiqué la société dans un communiqué.

A plusieurs reprises dans le passé, Jean-François Mouney, président-directeur général de l'entreprise, a évoqué la possibilité de coter Genfit au Nasdaq avant la commercialisation espérée en 2020 d'Elafibranor, le produit phare de la société destiné au traitement de la stéatose hépatique non alcoolique, ou NASH.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

