Genfit : lance une étude de phase 2 sur le Nitazoxanide

3 décembre (Reuters) - Genfit SA a annoncé lundi
dans un communiqué :
* LE LANCEMENT AUX ÉTATS-UNIS D'UNE ÉTUDE DE PHASE 2 INITIÉE
PAR
UN INVESTIGATEUR, ÉVALUANT NITAZOXANIDE CHEZ DES PATIENTS AVEC
FIBROSE NASH.
* CET ESSAI CLINIQUE DE PHASE 2 DE PREUVE DE CONCEPT DOIT
ÉVALUER
LE NITAZOXANIDE (NTZ) CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE FIBROSE
INDUITE PAR LA STÉATOHÉPATITE NON-ALCOOLIQUE (NASH), SUITE À LA
SOUMISSION DU PROTOCOLE D'ÉTUDE PAR LE PINNACLE CLINICAL
RESEARCH AUPRÈS DE LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION AMÉRICAINE
(FDA).
Le communiqué : https://reut.rs/2SpiBF8
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(Rédaction de Paris)