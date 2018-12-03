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Genfit : lance une étude de phase 2 sur le Nitazoxanide

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03/12/2018 | 08:15

3 décembre (Reuters) - Genfit SA a annoncé lundi dans un communiqué :

* LE LANCEMENT AUX ÉTATS-UNIS D'UNE ÉTUDE DE PHASE 2 INITIÉE PAR UN INVESTIGATEUR, ÉVALUANT NITAZOXANIDE CHEZ DES PATIENTS AVEC FIBROSE NASH.

* CET ESSAI CLINIQUE DE PHASE 2 DE PREUVE DE CONCEPT DOIT ÉVALUER LE NITAZOXANIDE (NTZ) CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE FIBROSE INDUITE PAR LA STÉATOHÉPATITE NON-ALCOOLIQUE (NASH), SUITE À LA SOUMISSION DU PROTOCOLE D'ÉTUDE PAR LE PINNACLE CLINICAL RESEARCH AUPRÈS DE LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION AMÉRICAINE (FDA). Le communiqué : https://reut.rs/2SpiBF8 Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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