Genfit : lancement d'un essai de phase 2 sur nitazoxanide

03/12/2018 | 08:46

Genfit a annoncé le lancement d'un essai clinique de phase 2 de preuve de concept destiné à évaluer l'efficacité et la sécurité d'emploi de nitazoxanide chez des patients atteints de fibrose de stade 2 ou 3 induite par la NASH (stéatohépatite non-alcoolique).



Les objectifs de cette étude preuve de concept incluent l'évaluation de l'effet anti-fibrotique de nitazoxanide grâce à différentes approches, dont une méthode innovante permettant de quantifier les taux de fibrogenèse hépatique.



Nitazoxanide, actuellement sur le marché et prescrit aux États-Unis ainsi que dans d'autres territoires comme médicament antiparasitaire, possède des propriétés anti-fibrotiques découvertes par Genfit et confirmées, depuis, dans des modèles précliniques de fibrose.



