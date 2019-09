Genfit : nomination d'une directrice médicale

09/09/2019 | 09:01

Genfit annonce l'arrivée du Docteur Carol L. Addy au sein de la société au poste de directrice médicale. Basée dans les bureaux de Cambridge à Boston, elle conduira sa stratégie médicale, notamment le développement clinique et les affaires médicales.



Endocrinologiste de formation, Carol L. Addy apporte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé, dont plus de 10 ans à la tête d'équipes de développement clinique dans l'industrie pharmaceutique.



Avant de rejoindre Genfit, elle a exercé les fonctions de directrice médicale au sein de Health Management Resources, filiale de Merck & Co, et de directrice associée, directrice et senior principal scientist au sein de Merck Research Laboratories.



