Genfit : perd 6% après ses résultats semestriels

25/09/2018 | 10:05

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, l'action Genfit perdait 6% ce matin à la Bourse de Paris après l'annonce, hier soir, des comptes semestriels et de mouvements au sein de son équipe dirigeante.



La 'biotech' a terminé son premier semestre 2018 sur des produits d'exploitation en hausse de 8,7% à 5,1 millions d'euros, grâce notamment au crédit impôt recherche. Mais en raison de frais de R&D en nette hausse (+ 37,5% à 32,5 millions), la perte nette se creuse de plus de 50% à 34,5 millions d'euros (- 1,11 euro par action). En baisse de 35,8 millions entre fin 2017 et fin juin 2018, la situation de trésorerie s'établissait alors à 238 millions d'euros.



Le PDG, Jean-François Mouney, a déclaré : 'Les résultats cliniques attendus pourront déboucher sur la mise en oeuvre de notre stratégie à moyen terme qui vise à faire évoluer progressivement Genfit vers un modèle de société biopharmaceutique de spécialité dans les maladies du foie d'origine métabolique et les maladies hépato-biliaires, générant à la fois des revenus résultant d'accords de cession totale ou partielle des droits d'exploitation de ses produits et résultant de ventes directes sur des territoires donnés dans certaines indications comme la NASH et la PBC'.



Genfit annonce plusieurs nominations, dont celle de Dean Hum, qui était directeur scientifique depuis 2000 qui devient directeur général adjoint. Il restera chargé de la R&D, mais accompagnera désormais aussi le PDG. En revanche, la directrice médicale Sophie Mégnien démissionne, ce que le groupe déclare regretter. Son adjoint, Pascal Birman, prend sa suite.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.