Genfit : perte nette creusée au 1er semestre

01/10/2019 | 07:29

La société biopharmaceutique Genfit publie une perte nette de 51,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2019, contre une perte de 36,7 millions au 30 juin 2018, et une situation de trésorerie et équivalents de trésorerie à 281,9 millions d'euros à fin juin 2019.



Les produits d'exploitation se sont accrus à 5,4 millions d'euros (5,1 millions au 30 juin 2018), montant provenant principalement du Crédit d'impôt recherche, traduisant la hausse de dépenses opérationnelles liée à la progression du portefeuille de programmes de R&D.



'Le premier semestre de l'année a été particulièrement riche d'avancées pour Genfit, que ce soit sur les plans financiers, organisationnels, cliniques ou commerciaux de notre activité', commente le directeur général Pascal Prigent.



