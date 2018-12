Genfit : porté par ses résultats positifs dans la cholangite biliaire primitive

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Très entourée depuis le début de séance, l'action Genfit gagnait 5,6% à 21,34 euros jeudi après-midi, portée par les résultats positifs obtenus par la société de biotechnologie dans le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP), une maladie chronique du foie.

Sur les 12 semaines de l'étude de phase 2 menée sur le produit phare de Genfit, elafibranor, le critère principal d'évaluation a été atteint de manière statistiquement significative.

La concentration sérique d'alkaline phosphatase (ALP), l'un des marqueur de progression de la maladie, a diminué de 48% après 12 semaines de traitement pour la dose 80 mg (milligrammes) d'elafibranor, de 41% pour la dose de 120 mg. De plus, le critère secondaire, mesure combinée de plusieurs paramètres enzymatiques, a montré un taux de réponse statistiquement significatif également pour les 2 doses : 67% pour la dose 80 mg et 79% pour la dose 120 mg.

"Les résultats sont très encourageants pour les patients atteints de CBP", souligne Oddo BHF. Le courtier observe que l'Ocaliva de la société de biotechnologie américaine Intercept Pharmaceuticals, l'un des seuls produits autorisés à ce jour pour le traitement de la CBP "a montré des taux de réponses inférieurs à ceux publiés ce jour pour elafibranor".

"L'autre bonne nouvelle est le niveau de sécurité élevé d'elafibranor, même si les chiffres détaillés ne sont pas communiqués, avec une amélioration du prurit qui est l'un des effets secondaires de la maladie", remarque de son côté Bryan Garnier. Un point important, sachant que l'Ocaliva a au contraire augmenté le prurit, défini par des démangeaisons intenses ou diffuses.

Oddo BHF et Brian Garnier ont confirmé jeudi leur recommandation "achat" sur Genfit, avec des objectifs respectifs de 59 euros et 65 euros.

De son côté, Portzamparc a relevé son objectif de cours de 70,10 euros à 72,20 euros. Le bureau d'études estime désormais à 56% la probabilité de commercialisation d'elafibranor dans le traitement de la CBP, contre 23% auparavant.

Le courtier salue une première étape brillamment réussie "qui devra se confirmer par une étude de phase 3 plus longue et sur une plus grande population". Portzamparc estime qu'en "cas de succès de sa phase 3, elafibranor pourrait devenir un traitement de référence de seconde ligne dans la CBP".

La CBP est une maladie auto-immune chronique rare du foie qui se caractérise par des canaux biliaires intra-hépatiques endommagés pouvant conduire à une cirrhose.

L'UDCA, ou acide ursodéoxycholique, est le seul traitement de première ligne de la maladie. A ce jour, l'unique produit autorisé pour les patients qui répondent mal à l'UDCA est l'Ocaliva d'Intercept Pharmaceuticals, dont l'usage est soumis à de nombreuses précautions du fait de ses effets indésirables.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

