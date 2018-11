Genfit : prépare une offre au public aux Etats-Unis

La société de biotechnologies, qui développe un traitement contre les maladies du foie (la NASH), a précisé dans un communiqué avoir déposé un projet de document d'enregistrement (Form F-1) auprès de la SEC, le gendarme boursier américain.

"Le calendrier, le nombre d'actions nouvelles ordinaires etd'ADSs et ainsi que le prix des actions nouvelles ordinaires et des ADSs à émettre dans le cadre de l'offre au public et du placement privé envisagés n'ont pas encore été déterminés", déclare le groupe dans un communiqué.

