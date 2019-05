Genfit : programme clinique de combinaisons dans la NASH

24/05/2019 | 08:42

Genfit annonce le lancement d'un programme de combinaisons destiné à identifier de nouvelles options de traitement dans la NASH (stéato-hépatite non alcoolique), utilisant elafibranor comme pilier des combinaisons thérapeutiques.



Une étude de preuve de concept débutera au second semestre afin d'évaluer la sécurité et la tolérabilité de combinaisons associant un agoniste du récepteur GLP-1 ou un inhibiteur de SGLT2 à elafibranor, et de mesurer certains marqueurs exploratoires d'efficacité.



Le laboratoire pharmaceutique ajoute que ce programme exploitera le potentiel d'outils de diagnostic non-invasifs, dont le test sanguin de diagnostic NIS4, innovation développée par Genfit afin d'identifier la NASH et suivre les patients.



