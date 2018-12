Genfit : résultats positifs d'une étude de phase 2

06/12/2018 | 08:18

Genfit annonce des résultats positifs de l'étude de Phase 2 évaluant l'efficacité et la sécurité d'elafibranor chez des patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP) présentant une réponse inadéquate à l'acide ursodésoxycholique.



L'étude a en effet atteint son critère principal d'évaluation, à savoir l'évolution de la concentration sérique d'alkaline phosphatase (ALP) après 12 semaines de traitement par rapport à la concentration de base avant traitement.



Le laboratoire pharmaceutique ajoute que le traitement par elafibranor de cette maladie chronique du foie a été généralement bien toléré, avec des effets secondaires similaires dans les groupes elafibranor et placebo.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.