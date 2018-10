Genfit : trésorerie presque doublée en un an

23/10/2018 | 08:56

Genfit revendique une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 219,9 millions d'euros au 30 septembre 2018, contre 113,8 millions un an plus tôt. Au 30 juin dernier, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient toutefois 238 millions.



Le chiffre d'affaires de la société biopharmaceutique, spécialisée dans les maladies du foie et hépato-biliaires, s'élève à 68.000 euros sur les neufs premiers mois de 2018, à comparer à 91.000 euros pour la même période en 2017.



