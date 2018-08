Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Genkyotex, société biopharmaceutique et leader des thérapies NOX, a annoncé aujourd’hui que 90 patients ont été randomisés dans son étude de phase 2 avec le GKT831 dans le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP). Cela correspond au nombre de patients nécessaire pour pouvoir effectuer l’analyse intermédiaire comme prévu. L’analyse sera menée lorsque ces patients auront terminé les 6 semaines de traitement.Cette étude clinique de phase 2 de 24 semaines, réalisée en double aveugle et avec contrôle placebo, évalue la sécurité et l'efficacité du GKT831 chez des patients atteints de CBP avec une réponse insuffisante à l'acide ursodésoxycholique (AUDC).Au total, environ 102 patients atteints de CBP seront recrutés et randomisés dans l'un des trois bras de traitement : AUDC plus placebo, AUDC plus 400mg du GKT831 une fois par jour, et AUDC plus 400mg du GKT831 deux fois par jour.