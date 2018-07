GENKYOTEX : trésorerie suffisante jusqu'au troisième trimestre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Genkyotex a révélé que sa trésorerie atteignait 9,3 millions d'euros au 30 juin 2018, contre 14,6 millions au 31 décembre 2017, ce qui se révèle conforme à ses attentes, et lui procure une visibilité financière jusqu'au troisième trimestre 2019. La consommation de trésorerie de la biotech au cours des six premiers mois de 2018 résulte principalement des investissements liés à l'étude de phase 2 en cours avec le GKT831 dans la cholangite biliaire primitive (CBP).Ce niveau de trésorerie ne tient pas compte du paiement initial prévu dans l'extension de l'accord de licence avec Serum Institute of India Private Ltd (SIIPL) annoncée le 25 juin 2018.Depuis la signature de l'avenant à l'accord, la société est devenue éligible à la réception d'un montant total d'environ 150 millions d'euros, composé d'un paiement initial, ainsi que de paiements d'étapes de développement et commerciales.Genkyotex poursuit le recrutement de l'étude de phase 2 avec le GKT831 dans la CBP qui a déjà atteint 75% du nombre total de patients.Le groupe a reçu l'avis positif du comité de surveillance indépendant (SMB) sur l'étude de phase 2 avec le GKT831 dans la CBP suite à sa première réunion. A ce jour, aucun événement indésirable grave, aucun événement indésirable hépatique et aucune sortie prématurée de l'essai pour cause d'événement indésirable n'ont été signalés.Les résultats intermédiaires sont attendus à l'automne 2018 et résultats finaux attendus au premier semestre 2019, comme annoncé précédemment.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.