Genkyotex : atteint les critères intermédiaires d'une étude sur le GKT 831

5 novembre (Reuters) - GenKyoTex SA a annoncé
lundi dans un communiqué :
* AVOIR ATTEINT LES CRITÈRES INTERMÉDIAIRES D'EFFICACITÉ
PRINCIPAL
ET SECONDAIRES DANS SON ÉTUDE DE PHASE 2 AVEC LE GKT831 DANS LA
CHOLANGITE BILIAIRE PRIMITIVE.
* APRÈS 6 SEMAINES DE TRAITEMENT, LES TAUX DE GAMMA GLUTAMYL
TRANSPEPTIDASE (GGT) ONT DIMINUÉ DE 23% DANS LE GROUPE DE
PATIENTS PRENANT 400 MG DE GKT831 DEUX FOIS PAR JOUR.
* CHEZ LES PATIENTS AVEC DES TAUX INITIAUX DE GGT PLUS
ÉLEVÉS, LA
RÉDUCTION DE GGT EST PLUS IMPORTANTE À 29%.
* LES TAUX DE PHOSPHATASE ALCALINE (PAL) SONT RÉDUITS DE 17%
DANS
LE GROUPE DE PATIENTS PRENANT 400 MG DE GKT831 DEUX FOIS PAR
JOUR.
Le communiqué : https://bit.ly/2D3f1MH
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(Rédaction de Paris)