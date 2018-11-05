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Genkyotex : atteint les critères intermédiaires d'une étude sur le GKT 831

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05/11/2018 | 07:23

5 novembre (Reuters) - GenKyoTex SA a annoncé lundi dans un communiqué :

* AVOIR ATTEINT LES CRITÈRES INTERMÉDIAIRES D'EFFICACITÉ PRINCIPAL ET SECONDAIRES DANS SON ÉTUDE DE PHASE 2 AVEC LE GKT831 DANS LA CHOLANGITE BILIAIRE PRIMITIVE.

* APRÈS 6 SEMAINES DE TRAITEMENT, LES TAUX DE GAMMA GLUTAMYL TRANSPEPTIDASE (GGT) ONT DIMINUÉ DE 23% DANS LE GROUPE DE PATIENTS PRENANT 400 MG DE GKT831 DEUX FOIS PAR JOUR.

* CHEZ LES PATIENTS AVEC DES TAUX INITIAUX DE GGT PLUS ÉLEVÉS, LA RÉDUCTION DE GGT EST PLUS IMPORTANTE À 29%.

* LES TAUX DE PHOSPHATASE ALCALINE (PAL) SONT RÉDUITS DE 17% DANS LE GROUPE DE PATIENTS PRENANT 400 MG DE GKT831 DEUX FOIS PAR JOUR. Le communiqué : https://bit.ly/2D3f1MH Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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