Genkyotex : le GKT831 intégré à un programme de recherche

31/07/2018 | 18:38

Genkyotex, société biopharmaceutique spécialisée dans les thérapies NOX, annonce aujourd'hui que le National Institutes of Health a octroyé une subvention de 8,9 millions de dollars au professeur Victor Thannickal, de l'Université d'Alabama à Birmingham.



Cette subvention permettra de financer un programme de recherche pluriannuel évaluant le rôle des enzymes NOX dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). L'élément central de ce programme sera la réalisation d'une étude de phase 2, d'une durée de 24 semaines, avec le produit candidat phare de Genkyotex, le GKT831, chez des patients atteints de FPI.



'Cette étude de Phase 2 à l'initiative de chercheurs sera une étude randomisée, en double aveugle, contre placebo et à groupes parallèles, évaluant la sécurité et l'efficacité du GKT831 administré par voie orale chez des patients souffrant de FPI et recevant des traitements standards. Au total, 60 patients seront randomisés pour recevoir par voie orale le GKT831 ou le placebo pendant 24 semaines. Le critère d'évaluation primaire de l'étude sera la mesure, à la fin de la période de traitement de 24 semaines, des taux plasmatiques de o,o'-dityrosine', précise Genkyotex.





