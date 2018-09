Genkyotex : Oddo BHF reste à 'achat'

04/09/2018 | 12:09

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 3,4 euros sur Genkyotex, à quelques semaines des résultats de phase 2 dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC), une maladie rare du foie.



Le bureau d'études pointe que Genkyotex a reçu un avis positif du comité de surveillance de la sécurité indépendant (SMB) de l'étude de phase 2 avec le GKT831, et estime qu'il devrait publier ses résultats intermédiaires dans la PBC un peu avant Genfit.



'Un succès de la phase 2 de GKT831 dans la PBC pourrait ouvrir la voie à une étude dans la NASH (un marché nettement plus important que celui de la PBC) grâce à l'activité anti-fibrotique de GKT831', souligne l'analyste en charge du dossier.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.