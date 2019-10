Genkyotex : fait le point sur son activité et publie sa trésorerie au 30 septembre 2019

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 3,1 millions d’euros au 30 septembre 2019





ARCHAMPS, France, 24 oct. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genkyotex (Euronext Paris & Bruxelles : FR0013399474 – GKTX), société pharmaceutique leader des thérapies NOX, annonce aujourd’hui sa position de trésorerie au 30 septembre 2019, de 3,1 millions d’euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie, y compris le crédit impôt recherche de 2018 d’un montant de 0,9 million d’euros reçu postérieurement à la clôture du troisième trimestre, procurent une visibilité financière jusqu’à la fin du premier trimestre 2020.

Développements cliniques

Durant le troisième trimestre 2019, Genkyotex a annoncé les résultats favorables des analyses post-hoc de son essai clinique de phase 2 dans la cholangite biliaire primitive (CBP). Dans cet essai de grande taille avec le setanaxib, la signification statistique (p=0,02) a été atteinte pour le paramètre principal à 400mg BID par rapport au placébo, après correction des aberrations de distribution dans le groupe 400mg OD. Les analyses post-hoc montrent en outre que les patients à un stade avancé de la maladie, défini par une dureté du foie ≥ 9,6 kPa, ont bénéficié d’une réduction marquée de la rigidité hépatique ainsi que des marqueurs de la cholestase. De façon plus spécifique, le setanaxib 400mg BID a induit une diminution importante de la gamma glutamyl transpeptidase (GGT) (-32 %), de la phosphatase alcaline (PAL) (-24 %) et de la rigidité hépatique (-22 %) après seulement six mois de traitement. Ces résultats, qui s’accompagnent d’un excellent profil de sécurité et d’améliorations significatives de la qualité de vie des patients, indiquent que le setanaxib pourrait constituer une nouvelle option thérapeutique importante dans la CBP.

La Société a sollicité auprès de la US Food and Drug Administration (FDA) un meeting de fin de phase 2 afin de recueillir les commentaires et conseils des autorités américaines pour la phase 3 du développement du setanaxib dans la cholangite biliaire primitive.

Au cours du trimestre écoulé, la Société a annoncé par ailleurs ce qui suit :

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reconnaît les inhibiteurs des NOX en tant que nouvelle classe thérapeutique à travers l’approbation de la nouvelle Dénomination Commune Internationale (DCI ou appellation générique) « naxib ». L’OMS recommande setanaxib en tant que DCI pour le GKT831.





Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé la demande d’IND (Investigational New Drug) qui permettra de démarrer dans les prochains mois une étude de Phase 2 avec le setanaxib dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).

Activités de recherche

Genkyotex continue d’explorer la valeur thérapeutique de l’inhibition des enzymes NOX dans d’autres domaines thérapeutiques, tels que l’oncologie. La Société prévoit d’obtenir une aide financière non dilutive pour soutenir ses collaborations en cours avec des partenaires universitaires. Dans le courant du deuxième trimestre 2019, la Société a annoncé la publication dans la revue Clinics and Research in Hepatology and Gastro-entérologie de données montrant que son candidat médicament à l’action anti-fibrotique, le GKT831, prévient de multiples complications de l’hypertension portale dans un modèle préclinique.

Par ailleurs, deux abstracts ont été acceptés pour présentation à l’occasion du Liver Meeting organisé par l’AASLD à Boston du 8 au 12 novembre 2019. L’abstract intitulé « The NOX1/4 inhibitor GKT831 reduces liver stiffness, attenuates cholestasis, and improves quality of life in patients with primary biliary cholangitis » sera présenté par le Docteur Jonathan Huang (du Centre Médical de l’Université de Rochester, dans l’État de New York, aux États-Unis) à 14 h le 9 novembre dans le Hall B du Centre de congrès Hynes Convention Center. L’Abstract 2152 intitulé « A novel, second generation NADPH oxidases 1 and 4 (NOX1/4) inhibitor attenuates TGF-induced myofibroblast activation in vitro and delays disease progression in a high fat diet-induced NASH model » sera présenté par le Docteur Philippe Wiesel (Directeur Médical de Genkyotex) à 8 h le 11 novembre dans le Hall B du Centre de congrès Hynes Convention Center.

Données financières clés

Au 30 septembre 2019, la position de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de Genkyotex s’élevait à 3,1 millions d’euros, contre 4,5 millions d’euros au 30 juin 2019. Ce montant ne prend pas en compte le crédit impôt recherche de 0,9 million d’euros reçu en octobre 2019 au titre de l’exercice 2018. Genkyotex estime que ses ressources actuelles lui permettront de financer ses opérations prévues jusqu’au 31 mars 2020, sur la base des faits et hypothèses détaillés dans la note 2.1 « continuité d’activité » de l’annexe aux états financiers consolidés condensés du premier semestre 2019.

Plus d'information sur le site www.genkyotex.com ou sur investors@genkyotex.com

