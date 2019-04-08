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Genkyotex : dévoile des résultats intérmédiaires pour le GKT831

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08/04/2019 | 07:07

8 avril (Reuters) - GenKyoTex SA a annoncé lundi dans un communiqué :

* PRÉSENTERA LES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES DE SON ÉTUDE DE PHASE 2 AVEC LE GKT831 DANS LA CHOLANGITE BILIAIRE PRIMITIVE LORS DE L'INTERNATIONAL LIVER CONGRESS (EASL) 2019 QUI SE TIENDRA À VIENNE DU 10 AU 14 AVRIL.

* TOUS LES PATIENTS ONT TERMINÉ LE TRAITEMENT. PROFIL DE SÉCURITÉ DE GKT831 FAVORABLE, AUCUN ABANDON NI INTERRUPTION DU TRAITEMENT POUR CAUSE DE PRURIT.

* RÉSULTATS FINAUX ATTENDUS AU PRINTEMPS 2019 Le communiqué : https://reut.rs/2P3Bm0N Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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CA 2019 50,0 M
EBIT 2019 29,5 M
Résultat net 2019 52,0 M
Dette 2019 2,00 M
Rendement 2019 -
PER 2019 2,99
PER 2020
VE / CA 2019 1,38x
VE / CA 2020 0
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