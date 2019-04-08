Genkyotex : dévoile des résultats intérmédiaires pour le GKT831

8 avril (Reuters) - GenKyoTex SA a annoncé lundi
dans un communiqué :
* PRÉSENTERA LES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES DE SON ÉTUDE DE
PHASE 2
AVEC LE GKT831 DANS LA CHOLANGITE BILIAIRE PRIMITIVE LORS DE
L'INTERNATIONAL LIVER CONGRESS (EASL) 2019 QUI SE TIENDRA À
VIENNE DU 10 AU 14 AVRIL.
* TOUS LES PATIENTS ONT TERMINÉ LE TRAITEMENT. PROFIL DE
SÉCURITÉ
DE GKT831 FAVORABLE, AUCUN ABANDON NI INTERRUPTION DU TRAITEMENT
POUR CAUSE DE PRURIT.
* RÉSULTATS FINAUX ATTENDUS AU PRINTEMPS 2019
Le communiqué :
https://reut.rs/2P3Bm0N
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(Rédaction de Paris)