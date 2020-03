GENKYOTEX : résultats encourageants d'une étude

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le setanaxib, l'inhibiteur des enzymes NOX1 et NOX4 de Genkyotex, a permis d'améliorer significativement l'effet de l'immunothérapie dans plusieurs modèles précliniques de cancer. Les résultats de cette étude préclinique ont été publiés dans Cancer Research, une revue à comité de lecture de l'Association américaine pour la recherche sur le cancer (American Association for Cancer Research – AACR)."L'immunothérapie est la plus importante avancée dans le traitement du cancer depuis plusieurs décennies et surmonter l'exclusion immunitaire des tumeurs est désormais un objectif thérapeutique crucial car elle limite considérablement son efficacité. Ces nouveaux résultats prouvent que le setanaxib améliore la réponse à l'immunothérapie dans les tumeurs riches en fibroblastes associés au cancer (CAF), ce qui pourrait aider une part importante de patients actuellement résistants à ce type de traitement ", a déclaré le professeur Gareth Thomas.