Genmab : lance une offre de financement pour son développement

09/07/2019 | 16:04

La société danoise de biotechnologie Genmab a mis en place un programme American Depositary Shares (ADS) pour financer le développement de ses médicaments candidats en attirant de nouveaux investisseurs américains.



Genmab a annoncé aujourd'hui le lancement d'un appel public à l'épargne de 27,8 millions d'ADS, représentant 2,78 millions d'actions ordinaires.



Le prix de l'offre devrait être fixé la semaine prochaine, a annoncé le groupe.



Fondé en 1999, Genmab a développé Darzalex, un traitement du myélome autorisé par le géant américain J & J. Genmab propose également plusieurs produits cliniques et précliniques ainsi qu'un certain nombre de technologies brevetées d'anticorps de nouvelle génération.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.