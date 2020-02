Genmab : La tendance est haussière 31/01/2020 | 08:55 achat En cours

Cours d'entrée : 1575DKK | Objectif : 1750DKK | Stop : 1495DKK | Potentiel : 11.11% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1750 DKK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 1331 DKK.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 1615 DKK. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 1620 DKK, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 48.26 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Médicaments bio-thérapeutiques Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. GENMAB 5.13% 14 989 GILEAD SCIENCES -2.74% 81 007 VERTEX PHARMACEUTICALS 3.70% 59 224 REGENERON PHARMACEUTICALS -10.00% 36 752 WUXI APPTEC CO., LTD. 3.98% 22 530 BEIGENE, LTD. -8.08% 11 823 NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.. -6.89% 9 348 SAREPTA THERAPEUTICS, INC. -10.14% 8 783 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERI.. --.--% 7 300 AMARIN CORPORATION PLC -13.48% 6 834 ASCENDIS PHARMA A/S -2.89% 6 388

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (DKK) CA 2019 5 151 M EBIT 2019 2 371 M Résultat net 2019 2 085 M Trésorerie 2019 9 852 M Rendement 2019 - PER 2019 48,8x PER 2020 52,4x VE / CA2019 18,0x VE / CA2020 16,3x Capitalisation 103 Mrd Prochain événement sur GENMAB 19/02/20 Année 2019 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 1 593,11 DKK Dernier Cours de Cloture 1 579,50 DKK Ecart / Objectif Haut 25,4% Ecart / Objectif Moyen 0,86% Ecart / Objectif Bas -41,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jan G. J. van de Winkel President & Chief Executive Officer Mats Gunnar Pettersson Chairman Michael K. Bauer SVP, Head-Operations, Research & Development David Andrew Eatwell Chief Financial Officer & Executive Vice President Anders Gersel Pedersen Non-Independent Director