Genmab : en baisse malgré un avis plus positif d'analyste

13/09/2019 | 15:57

Le titre du groupe de biotechnologie danois Genmab s'affiche en baisse ce vendredi, malgré des commentaires positifs de Bank of America-Merrill Lynch, qui a revu sa recommandation sur le titre, passant de 'neutre' à 'achat', affirmant que la prochaine étape de la croissance est 'en vue'.



Les analystes de BAML apprécient en effet une augmentation des ventes de Daratumumab, un médicament contre le cancer du sang, des ventes plus importantes que prévu pour l'Arzerra en oncologie ou pour la sclérose en plaques, ainsi que divers partenariats.



Ils ont par ailleurs relevé leur objectif de cours, de 1.400 couronnes à 1.700 couronnes danoises.



L'action Genmab est, malgré ces commentaires, en baisse de -1,2%, à 1.58 couronnes danoises vendredi en début d'après-midi.



